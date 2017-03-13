Оппозиция Германии: "Берлин – это не Багдад!"

РИА Новости Украина

В четверг в Берлине была представлена предвыборная программа партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ, глава – Фрауке Петри), которая сама себя называет единственной оппозиционной партией в стране. Основной внутриполитический лозунг, с которым партия получила серьезную поддержку в последние два года, остается прежним: резкое ограничение иммиграции и более решительное выдворение нелегальных мигрантов.

Как заявил один из выступавших политиков партии, "Берлин не должен превратиться в Багдад". Одним из основных других пунктов внутренней политики является введение референдумов по швейцарскому образцу

Партия "Альтернатива для Германии" считает себя "единственной оппозиционной партией" и обещает в собственной предвыборной программе "восстановить демократию в Германии". Об этом заявил заместитель председателя партии Альбрехт Глазер 9 марта в Берлине. АдГ выступает за налаживание отношений с Россией и равноправные отношения с США, сообщает Sputnik.

Глазер стоит во главе комиссии, разработавшей 60-страничную предвыборную программу АдГ. В ней содержатся пункты, касающиеся "разрядки в отношениях с Россией как предпосылки для долгосрочного мира в Европе". Россия, согласно документу, должна быть интегрирована в "единую структуру политики безопасности", а политика антироссийских санкций должна быть прекращена при одновременном "углублении экономического сотрудничества".

АдГ готова учитывать интересы союзников Германии, главным из которых являются США. В то же время партия настаивает на "равноправии обоих партнеров", а также на разработке Германией "автономной стратегии безопасности", в связи с чем предполагается возврат к военной службе по призыву ввиду "угроз, которые в обозримом будущем не исчезнут".

Глазер представил проект предвыборной программы в ходе совместной пресс-конференции с руководителями АдГ Фрауке Петри и Йоргом Мойтеном. Кроме того, в рамках мероприятия были представлены результаты опроса членов партии относительно ее политических целей. Как и ожидалось, большинство членов поддерживают заявленные цели. Окончательное принятие программы планируется на партийном съезде АдГ 22-23 апреля в Кельне.

В первом пункте, в частности, говорится: "Народ должен вновь стать сувереном". При этом предполагается организация "референдумов по швейцарскому образцу". Глазер раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, высказывание которой в конце февраля, что "народом являются все, кто живет в этой стране", свидетельствует о том, что Меркель "фундаментально не понимает, что такое демократическое государство". Для АдГ речь при этом идет "исключительно о народе, представляющем государство, то есть о гражданах страны, имеющих гражданское сознание и интегрированных в национальную культуру", подчеркнул Глазер. Кроме того, Германии следует, по его словам, расторгнуть валютный союз ЕС и выйти из еврозоны, "потому что евро потерпел крах".

Будучи юристом, Глазер упрекнул Меркель в нарушении правовых норм при "неподготовленном" принятии решения об открытии национальных границ для беженцев в конце лета 2015 года. АдГ требует в этой связи "незамедлительного закрытия границ с целью предотвращения дикой массовой миграции". Право на убежище "для всех", по его словам, "фактически невозможно и потому подлежит юридическому упразднению". Глазер предупредил, что из Африки и с Ближнего Востока хотели бежать "сотни миллионов людей", и "почти все они стремились в Европу". Если ситуация и далее будет развиваться аналогичным образом, то "Берлин скоро превратится в Багдад", а Европа будет разрушена, причем проблемы останутся нерешенными.

Глава партии Петри заявила, в свою очередь, что партия настаивает на "регулировании миграции в соответствии с согласованным каталогом". Гражданство могут получить "те, кто готов интегрироваться и стать активной частью общества", подчеркнула она, а ее коллега Мойтен добавил: "Мы хотим, чтобы гражданство предоставлялось людям, которые нам подходят". При этом речь идет лишь о "людях, которые готовы стать частью общества и пополнить его ценности". При этом Мойтен, как и Глазер, отметил в интервью Sputnik примеры аналогичных действий со стороны других стран мира, в частности, Канады, Новой Зеландии или Австралии.

До этого Петри заявила, что мигранты, имеющие криминальные прошлое, должны лишаться немецкого гражданства. Кроме того, люди, совершившие правонарушения, должны подлежать привлечению к уголовной ответственности с 12 лет и сдавать ДНК-тесты с целью "гарантированной идентификации претендентов на статус беженца". Принадлежность к организованной преступности, по словам Петри, должна быть основанием для высылки из Германии.

"Мы будем работать над ужесточением нашего социального профиля", сказал также Мойтен. Партия, по его словам, будет бороться с нелегальной занятостью. Труд наряду с налогами, финансами и экономикой является частью пункта 10 предвыборной программы – после "культуры и медиа". АдГ выступает за большее количество рабочих мест, сопряженных для работодателей с предоставлением социальных гарантий, при одновременных ограничениях на заемный труд. Пенсии, по мнению партии, следовало бы выплачивать в полном объеме после достижения 45-летнего трудового стажа и независимо от возраста конкретного человека.

По мнению Мойтена, миграция, однако, осложняет социальную политику, потому что на эти цели будет ощущаться нехватка средств. Политик похвалил так называемую "Повестку дня 2010" за то, что та "вновь вернула нашу страну на правильный путь". Хотя партия и требует продления выплаты пособий по безработице I (ALG I), она поддерживает также "разумные сами по себе" пособия ALG II (Hartz IV). Кроме того, АдГ призывает к более интенсивному строительству частного жилья. Наряду с обещанным снижением налогов партия выступает за полное упразднение налогов на имущество и наследство.