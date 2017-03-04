Бедность – порок. Германия имеет рекордные показатели бедности

РИА Новости Украина

Более 12 миллионов человек в Германии живут за чертой бедности, говорится в представленном 2 марта в Берлине "Докладе о бедности 2017" (Armutsbericht 2017) "Германского паритетного благотворительного объединения", который, по словам авторов, констатирует новые рекордные показатели за период с момента воссоединения Германии.

Руководитель "Германского паритетного благотворительного объединения" Германии Ульрих Шнайдер (Ulrich Schneider) полагает, что предвыборная кампания этого года пройдет под знаком социальной справедливости.

Доклад рисует совершенно иную картину, чем недавние рапорты об успехах германской экономики, и демонстрирует несостоятельность заявлений Ангелы Меркель, которая гордится тем, что за время ее пребывания в должности федерального канцлера (с 2005 года) безработица в стране сократилась в два раза. Шнайдер подверг критике эту пропаганду правительства.

"Экономическое развитие не приводит к уменьшению бедности", — говорит он. Вместе с представителями других общественных организаций Шнайдер представил Доклад о бедности на пресс-конференции. "Несмотря на рекордные экономические показатели, бедность затрагивает все большее количество людей", - заявил он, имея в виду актуальную статистику.

Шнайдер уверен, что эта тенденция будет сохраняться. Авторы доклада доказывают, что сам по себе рост занятости еще не способствует улучшению социального положения.

Самое большое в процентном отношении количество бедных наблюдается в Бремене. "Там под категорию бедных подпадает уже каждый четвертый", — говорится в докладе. В Берлине дела обстоят лишь чуть-чуть лучше: там бедные составляют 22 % от общей численности населения. По словам Шнайдера, процент бедного населения тут "почти на 14 процентов выше, чем десять лет назад".

Но сильнее всего количество бедных выросло в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия и прежде всего за счет густонаселенной Рурской области, где проживает более пяти миллионов человек. Если бы этот регион, бывший когда-то средоточием индустрии и горнодобывающей промышленности, был "отдельной федеральной землей, то он был бы в этом списке на четвертом месте с конца, между Саксонией – Ангальт и Мекленбургом – Передней Померанией", поясняет Шнайдер. Восточногерманские федеральные земли расположились в самом конце списка. Лучше всего дела обстоят в Баварии и Баден – Вюрттемберге, где доля бедных составляет лишь чуть меньше 12 процентов населения.

Бедным считается человек, доход которого составляет 60% и менее от медианной величины дохода по Германии (то есть: величины дохода, выбираемой с таким расчетом, чтобы общее количество людей/домохозяйств, имеющих доход выше медианного, равнялось числу людей/домохозяйств, имеющих доход ниже медианного – Ред.). Общественные организации – и не только они — постоянно критикуют Шнайдера за этот критерий, но он отстаивает его уместность. Авторитетные исследовательские институты, Федеральная служба статистики ФРГ и федеральное правительство также придерживаются этого метода подсчетов при определении бедности.

Бедным, например, является каждый четвертый немец не старше 25 лет. Об этом заявила представитель Союза защиты детей Германии Кордула Ласнер-Титце (Cordula Lasner-Tietze). "Бедность с возрастом никуда не девается и продолжается вплоть до пенсионного возраста", — сказала она. Именно среди пожилых людей в Германии количество бедных растет.

Как указывается в докладе, процент бедных среди людей старше 65 лет резко вырос: с 10,7 в 2005 году до 15,9 десять лет спустя и уже второй год подряд превышает среднестатистический показатель Германии, который составляет 15,7 процентов.

Эта тенденция не изменится, сказал Шнайдер, возражая попыткам преуменьшить показатели бедности среди пожилых людей. Такие организации, как восточногерманское общественное объединение "Народная солидарность", уже не первый год предупреждают об этой тенденции.

По мнению президента "Народной солидарности" Вольфрама Фридерсдорффа (Wolfram Friedersdorff), бедность среди пожилых людей "явно указывает на то, как повлияла – и влияет – на жизнь людей "Повестка дня 2010" (программа по либерализации рынка труда и системы соцобеспечения, принятая правительством Шредера – Ред.). Эта тенденция будет сохраняться, и показатели бедности среди пожилых людей будут расти, предупредил он и высказал критику в адрес политических кругов, которые "не хотят признавать реальность". По его мнению, программа пенсионного обеспечения, предложенная министром труда ФРГ Андреей Налес, "игнорирует действительность жизни".

Фридерсдорфф, так же как и представители других организаций, участвовавших в составлении доклада, требует широкой "инициативы против бедности". Он ожидает от нынешнего и будущего правительства ФРГ, что они будут "лучше принимать к сведению реальность".

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Ульрих Шнайдер считает, что тема социальной справедливости будет играть в этом году большую роль. Накануне Немецкий институт экономических исследований (DIW) заявил, что, согласно проведенному им опросу, в этом году сохранение демократии и борьба с преступностью являются для немцев более важными политическими целями, чем сокращение неравенства доходов и имущественного неравенства. С результатами этого и других недавних подобных опросов Шнайдер категорически не согласен.

Тема бедности в таких опросах не упоминается. Шнайдер, напротив, делает ставку на то, что предвыборная кампания 2017 года станет "кампанией социальной справедливости". Такой вывод он делает из первых высказываний кандидата на пост федерального канцлера от СДПГ (SPD) Мартина Шульца. Шнайдер считает, что политики Германии, напуганные избранием Дональда Трампа, извлекли урок из выборов в США, на которых тема социальной несправедливости играла большую роль.