Меркель официально выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Ангелу Меркель подавляющим большинством голосов избрали лидером предвыборного списка партии Христианско-демократический союз (ХДС) в земле Мекленбург — Передняя Померания на выборах в Бундестаг, которые состоятся в сентябре.

Об этом передает DW.

За действующую главу правительства и лидера ХДС в субботу, 25 февраля, проголосовали 95% делегатов.

Отмечается, что именно в Мекленбурге — Передней Померании расположен избирательный округ Меркель. В него входят города Штральзунд, Грайфсвальд и остров Рюген. Меркель впервые приняла участие в выборах в Бундестаг от этого округа в 1990 году, вскоре после того, как на эти территории распространилась избирательная система ФРГ. С тех пор она выдвигается от него каждые 4 года.

Выборы 2017 года станут ее восьмой избирательной кампанией в этом регионе.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель по популярности среди жителей страны на 1% обгоняет экс-главу Европарламента, одного из кандидатов на пост канцлера Мартина Шульца; такие данные привел институт социологических исследований Forsa по итогам опроса, проведенного по заказу журнала Stern и телерадиокомпании RTL.