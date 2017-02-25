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    Меркель официально выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии

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    Согласно информации, в Мекленбурге - Передней Померании расположен избирательный округ Меркель. В него входят города Штральзунд, Грайфсвальд и остров Рюген.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Ангелу Меркель подавляющим большинством голосов избрали лидером предвыборного списка партии Христианско-демократический союз (ХДС) в земле Мекленбург — Передняя Померания на выборах в Бундестаг, которые состоятся в сентябре.

    Тадеуш Ивиньски
    wikipedia
    Тадеуш Ивиньски о речи Меркель и распаде ЕС

    Об этом передает DW.

    За действующую главу правительства и лидера ХДС в субботу, 25 февраля, проголосовали 95% делегатов.

    Отмечается, что именно в Мекленбурге — Передней Померании расположен избирательный округ Меркель. В него входят города Штральзунд, Грайфсвальд и остров Рюген. Меркель впервые приняла участие в выборах в Бундестаг от этого округа в 1990 году, вскоре после того, как на эти территории распространилась избирательная система ФРГ. С тех пор она выдвигается от него каждые 4 года. 

    Выборы 2017 года станут ее восьмой избирательной кампанией в этом регионе.

    Ранее сообщалось, что Ангела Меркель по популярности среди жителей страны на 1% обгоняет экс-главу Европарламента, одного из кандидатов на пост канцлера Мартина Шульца; такие данные привел институт социологических исследований Forsa по итогам опроса, проведенного по заказу журнала Stern и телерадиокомпании RTL.

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