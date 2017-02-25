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    В мире

    СМИ: секретные службы Германии следили за редакциями мировых изданий

    (обновлено: )48
    Слежка велась за представительствами Би-би-си в Лондоне и в Афганистане, за редакциями международных программ Би-би-си, представительством газеты New York Times в Афганистане и за информационным агентством Рейтер в Афганистане, Пакистане, Нигерии.
    Компьютер. Архивное фото
    Altopress/East News/Eric Audras

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Секретные службы Германии многие годы следили за редакциями международных СМИ, сообщает газета Spiegel.

    Отмечается, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) с 1999 года следила за не менее чем 50 телефонными номерами, факсами и адресами электронной почты международных редакций "с помощью так называемого селекторного канала".

    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Скандал по-немецки: Меркель и "прослушка" АНБ

    По данным газеты, слежка велась за представительствами телерадиокомпании Би-би-си в Лондоне и в Афганистане, за редакциями международных программ Би-би-си, представительством газеты New York Times в Афганистане и за информационным агентством Рейтер в Афганистане, Пакистане, Нигерии.

    БНД воздержалась от комментариев.

    Организация "Репортеры без границ" расценила действия БНД как "чудовищное посягательство на свободу прессы" и "новое измерение нарушения конституции". Как пишет газета, "Репортеры без границ" опасаются, что БНД продолжит слежку и поэтому совместно с другими союзами журналистов готовит конституционную жалобу против "закона о БНД" от 1990 года.

    Летом 2013 года журнал Spiegel, изучивший полученные от экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена данные, сообщил, что американское АНБ ежемесячно отслеживало 500 миллионов контактов немецких граждан в телекоммуникационных сетях. А в октябре стало известно, что объектом слежки могла быть и канцлер Ангела Меркель.

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