СМИ: секретные службы Германии следили за редакциями мировых изданий

Altopress/East News/Eric Audras

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Секретные службы Германии многие годы следили за редакциями международных СМИ, сообщает газета Spiegel.

Отмечается, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) с 1999 года следила за не менее чем 50 телефонными номерами, факсами и адресами электронной почты международных редакций "с помощью так называемого селекторного канала".

По данным газеты, слежка велась за представительствами телерадиокомпании Би-би-си в Лондоне и в Афганистане, за редакциями международных программ Би-би-си, представительством газеты New York Times в Афганистане и за информационным агентством Рейтер в Афганистане, Пакистане, Нигерии.

БНД воздержалась от комментариев.

Организация "Репортеры без границ" расценила действия БНД как "чудовищное посягательство на свободу прессы" и "новое измерение нарушения конституции". Как пишет газета, "Репортеры без границ" опасаются, что БНД продолжит слежку и поэтому совместно с другими союзами журналистов готовит конституционную жалобу против "закона о БНД" от 1990 года.

Летом 2013 года журнал Spiegel, изучивший полученные от экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена данные, сообщил, что американское АНБ ежемесячно отслеживало 500 миллионов контактов немецких граждан в телекоммуникационных сетях. А в октябре стало известно, что объектом слежки могла быть и канцлер Ангела Меркель.