Экономист: бедность в Германии приводит к росту национализма

РИА Новости Украина

Немецкий экономист Хайнер Флассбек – бывший статс-секретарь в минфине при канцлере Герхарде Шрёдере, а затем в течение 10 лет – главный экономист в UNCTAD (ЮНКТАД – конференция OОН по торговле и развитию), в интервью Sputnik German смоделировал и оценил макроэкономический баланс Германии.

Его вывод: нынешняя модель работает очень неэффективно и именно она ведет к росту национализма, т.к. неудовлетворительное финансовое положение побуждает людей искать ответы в идеологии.

Флассбек считает, что повышение заработных плат в Германии должно стать более ощутимым, чем прежде. Лишь таким образом можно добиться ликвидации неравенства в стране. Он также предупредил о последствиях реформ, предпринятых в рамках программы "Агенда 2010" для всей Европы.

Экономический рост в Германии мог бы быть интенсивнее, если бы разрыв в размере зарплат не вырос с 1991 года, как недавно сообщили в Немецком институте экономических исследований (DIW). По словам Флассбека, "совершенно ясно", что ощутимо возросшее за последние годы неравенство связано с реформами "Агенды 2010". Флассбек занимал пост главного экономиста Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Неравенство зарплат и доходов главным образом ослабило внутреннее экономическое развитие и одновременно с этим стимулировало рост экспорта.

По оценкам экономиста, сдерживание роста заработных плат с момента объединения Германии составляет от 20 до 25%. Такая политика могла бы дать работникам определенное преимущество, при этом не причиняя вреда экономике:

"Мы бы наблюдали более интенсивный рост внутренней экономики и более медленное развитие экспорта". С учетом инфляции, для занятого населения это означало бы повышение дохода на 15%, считает Флассбек.

В этом он также видит критику в адрес реформ Агенды 2010 и их сомнительных успехов, о которых недавно снова упоминала канцлер Германии Ангела Меркель. РИА Новости | Перейти в фотобанк Бедность – порок. Германия имеет рекордные показатели бедности

"Мы следовали лишь стратегии экспорта, негативный эффект которой теперь сохранится на долгий срок". Одним из последствий он называет то обстоятельство, "что у нас в Европе на сегодняшний день огромное количество проблем в валютном союзе". Стратегия Германии самым непосредственным образом нанесла ущерб и другим странам, что на данный момент привело к распространению в Европе национализма.

"Меркель забывает об этом, когда говорит об экономическом росте". И еще: "Часть этого роста мы отобрали у наших соседей".

Эксперты Института экономики и социальных наук (WSI) фонда Ханса Беклера предупреждали в своем "Распределительном докладе 2016" о том, что неравенство угрожает сплоченности немецкого общества. Флассбек подтверждает данную мысль и акцентирует внимание на поляризации внутри страны: "С одной стороны – сверхбогатство, с другой – по-прежнему страшная нищета". Он ясно дает понять: "Это позор для страны с достатком!".

Программу "Агенды 2010" начали претворять в жизнь красно-зеленые (союз социал-демократов и Зеленых), чтобы снизить уровень безработицы. Отчасти этого удалось достичь, "но со знаком минус – т.е. под знаком разорения всей Европы. Однако до сих пор такое объяснение официально не признается, сетует экономист:

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"Но для остальных стран Европы связь между данными явлениями совершенно очевидна. Люди это понимают. Вот почему это одна из главных причин распространения в этих странах национализма, которое мы наблюдаем в настоящее время".

Он осуждает позицию профсоюзов, которые, как и правительство, придерживались политики сохранения низкого уровня зарплат. Повышение зарплаты на два процента в год, которого они требовали, было "смехотворным". Низкий уровень дохода был даже "слишком ничтожен для того, чтобы сохранить сплоченность общества".

С точки зрения Флассбека, в области заработных плат необходимо проводить политику, "в рамках которой зарплаты независимо от уровня дохода будут ежегодно повышаться на пять процентов". Для населения с низким уровнем дохода данный показатель может быть и выше.

Флассбек считает, что следует вновь увеличить сниженные налоги для немецких предприятий, "но это является абсолютным табу почти для всех партий". Подобные меры могут касаться и налогов на имущество и наследство.

"Однако решающим фактором является политика в отношении заработных плат, а от профсоюзов по данному поводу я не слышу внятных предложений. Очевидно, их самих устраивает повышение зарплат на два процента. Но так дело не пойдет. Иначе мы никогда не избавимся от неравенства".