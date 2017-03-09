Пентагон: бомбардировщики США через 10 лет не смогут преодолевать ПВО РФ

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Системы вооружения, установленные на стратегических бомбардировщиках США, необходимо модернизировать, так как уже через 10 лет они не смогут преодолевать российскую противовоздушную оборону (ПВО), заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва.

Выступая на слушаниях в конгрессе, генерал напомнил, что основа воздушных стратегических сил США – бомбардировщики B-52 – были созданы в 1950-60-е годы, а крылатые ракеты и бомбы, которые они несут – в 1970-е годы.

Читайте также: Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

"Мы знаем, что сегодня они остаются боеспособными, но мы не можем оставлять их дальше. Через 10 лет эти системы вооружения не смогут преодолевать российскую противовоздушную оборону, поэтому есть острая необходимость их замены", — сказал Сельва.

США и Россия являются единственными в мире странами, которые обладают так называемой "ядерной триадой" — ядерными силами наземного, морского и воздушного базирования.

Предыдущая администрация Барака Обамы одобрила программу всесторонней модернизации американской ядерной триады продолжительностью около 30 лет и стоимостью около 1 триллиона долларов. В ближайшее десятилетие на эти цели планируется потратить около 400 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет.