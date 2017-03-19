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    Юнкер: не все турки в ЕС – маленькие Эрдоганы

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    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (38)

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    По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, есть большая разница между турецким народом и турецким правительством, "не все турки – маленькие Эрдоганы".
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью таблоиду Bild, что проживающие в Евросоюзе турки не несут ответственности за политику президента Турции Тайипа Эрдогана.

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    REUTERS Baz Ratner
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    "Есть большая разница между турецким народом и турецким правительством. Не все турки – маленькие Эрдоганы", — сказал Юнкер. По его словам, турки, проживающие в ЕС, "хорошо интегрированы" и "вносят свой вклад в процветание".

    Юнкер также отметил, что его не беспокоит угроза разрыва соглашения по мигрантам, которой пригрозил Эрдоган, если ЕС не предоставит гражданам его страны безвизовый режим. "Это не в интересах Турции, чтобы у турецкого побережья контрабандисты и бандиты получили в свои руки рычаги влияния", — сказал глава Еврокомиссии.

    Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

    Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

    Главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу пришлось выступать в здании генконсульства Турции в Гамбурге после того, как городские власти отменили его выступление перед турецкой диаспорой в районе Вильгельмсбург по соображениям противопожарной безопасности. В своей речи Чавушоглу потребовал "прекратить читать Анкаре лекции".

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