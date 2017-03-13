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    Эрдоган обвинил Меркель в поддержке терроризма - СМИ

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    Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Ангелу Меркель в том, что она заняла сторону Нидерландов в скандале после инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в поддержке террористов, передает агентство Франс Пресс.

    Митинг в поддержку Эрдогана
    REUTERS Baz Ratner
    Тугой европейский узел вокруг Эрдогана и в итоге - изоляция Турции

    Ранее МИД ФРГ предупредил о потенциальной опасности для граждан Германии во время референдума в Турции.

    "Госпожа Меркель, почему вы скрываете террористов у себя в стране? Почему вы не делаете с этим что-то?" — приводит агентство слова Эрдогана.

    Турецкий лидер также обвинил Меркель в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

    Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

    Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед избирателями турецкого происхождения министра юстиции Турции Бекира Боздага накануне референдума по пакету изменений в конституцию. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом. В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

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