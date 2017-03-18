Турецкая газета выпустила номер с Меркель в образе "госпожи Гитлер"

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Турецкая ежедневная газета Güneş выпустила номер, на обложке которого изображена канцлер ФРГ Ангела Меркель в нацистской униформе, рядом с ней помещена надпись "фрау Гитлер" (см. ниже).

В результате фотомонтажа канцлер оказалась одета в черную униформу, на лице ей нарисовали усы "щеточкой", ассоциируемые с Адольфом Гитлером, над левым плечом Меркель редакторы поместили свастику.

Güneş — турецкая бульварная газета со штаб-квартирой в Стамбуле, выпускается с 1982 года. В настоящее время принадлежит медиагруппе Esmedya. Девиз издания — "Храбрая газета народа".

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Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Ранее власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Güneş Передовица турецкой газеты Güneş

Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

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В Турции 16 апреля пройдут выборы, в Германии проживает около 1,41 миллиона граждан Турции, которые имеют на этих выборах право голоса.