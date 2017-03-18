Могерини: ЕС не признает присоединение Крыма к РФ

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини вновь заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ.

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"Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Это остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", — говорится в заявлении Могерини, распространенном в Брюсселе.

По ее словам, Евросоюз также "не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове, избранных местных или национальных представителей".

"За прошлый год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, и произошло дальнейшее ухудшение положение с соблюдением прав человека на Крымском полуострове", — считает глава европейской дипломатии.

От имени ЕС она призвала незамедлительно освободить всех арестованных и приговоренных к тюремному заключению "в нарушение международного права", расследовать "все нарушения прав человека" и обеспечить "свободный и неограниченный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.