наверх
18.03.201710:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Могерини: ЕС не признает присоединение Крыма к РФ

    (обновлено: )26407
    По словам главы дипломатии Евросоюза, Евросоюз "не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове, избранных местных или национальных представителей".
    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини вновь заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ.

    Конфискация суда Sky Moon и его груза. Видео Госпогранслужбы
    Государственная пограничная служба Украины/Facebook
    Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

    Читайте также: Шухера не было. Спецкор о заходе военных кораблей НАТО в Одессу

    "Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Это остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", — говорится в заявлении Могерини, распространенном в Брюсселе.

    По ее словам, Евросоюз также "не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове, избранных местных или национальных представителей".

    "За прошлый год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, и произошло дальнейшее ухудшение положение с соблюдением прав человека на Крымском полуострове", — считает глава европейской дипломатии.

    От имени ЕС она призвала незамедлительно освободить всех арестованных и приговоренных к тюремному заключению "в нарушение международного права", расследовать "все нарушения прав человека" и обеспечить "свободный и неограниченный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь".

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Надежда Савченко о Сергее Пашинском и Владимире Парасюке. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    АТО. КПВВ "Станица Луганская"
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Протест "Нацкорпуса", созданного на базе "Азова", возле отделения "Сбербанка России" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ