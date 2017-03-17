Украина временно разместит заключенных из Крыма в харьковской тюрьме

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Переданные Украине Россией 12 заключенных из Крыма будут временно размещены в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27, после идентификации осужденные будут распределены по тюрьмам, сообщила в пятницу пресс-служба Минюста страны.

Ранее в пятницу в пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка" на украинско-российской границе состоялась передача 12 заключенных из Крыма. Передача стала возможной благодаря подписанию соглашения между украинским и российскими омбудсменами о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине. По словам омбудсмена Валерии Лутковской, речь идет о 12 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.

"Заключенных временно разместят в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27, где будет проведена дополнительная идентификация переданных людей", — говорится в сообщении пресс-службы.

После этого осужденные будут распределены среди учреждений исполнения наказаний. Решение о распределении будет приниматься на основе данных о месте жительства осужденных и их социальных связях.

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Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты референдума в Крыму и ввели против России санкции. Руководство РФ, в свою очередь, неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН "проголосовали за воссоединение с Россией". По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.