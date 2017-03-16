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    Тюремный бунт в Калифорнии: шесть охранников ранены

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    В полиции сообщили, что один из заключенных совершил нападение на охранника в тюремной столовой. Затем около 30 арестантов атаковали других офицеров, нанося им удары.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Заключенные исправительного центра в городе Сюзанвилль на севере американского штата Калифорния устроили бунт, в результате которого шесть тюремных служащих получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    В заявлении управления исправительных учреждений штата говорится, что один из заключенных совершил нападение на охранника в тюремной столовой. Затем около 30 арестантов атаковали других офицеров, нанося им удары.

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    Сотрудники тюрьмы были вынуждены применить силу – с помощь перцового газа и оружия нелетального действия они подавили бунт за несколько минут.

    Ранее сообщалось, что вооруженные люди напали на тюрьму на Филиппинах, более 130 заключенных сбежали. 

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