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Вооруженные люди напали на тюрьму на Филиппинах: более 130 заключенных сбежали

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Полиция Филиппин
flickr.com/Czeon Santos

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму на юге Филиппин, в результате погиб один охранник и сбежали 132 заключенных. Как сообщает РИА Новости, об этом передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.

Инцидент произошел в провинции Котабато. Более 100 вооруженных людей вели почти двухчасовую перестрелку с охранниками тюрьмы.

"Это чтобы освободить своих товарищей, которые были у нас под стражей. Это спасательная операция", — приводит агентство слова тюремного надзирателя Питера Джона Бонггата (Peter John Bonggat).

По словам Бонггата, нападение на тюрьму совершила группировка, отколовшаяся от действующей в регионе исламистской организации "Исламский освободительный фронт Моро".

Как сообщает агентство, военные и полиция пока не подтвердили причастность нападавших к какой-либо организации. В настоящий момент начата операция по поимке нападавших и сбежавших из тюрьмы заключенных.

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