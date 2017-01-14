Бунтующие военные осадили город в Кот-д'Ивуаре и требуют переговоров

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КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Бунтующие в Кот-д'Ивуаре военные осадили второй по величине город страны Буаке, где в настоящее время находится правительственная делегация, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, на данный момент в городе находится правительственная делегация и военное руководство страны, которые обсуждают меры по недопущению мятежа военных.

"Въезд в город заблокирован. Некоторые люди пытались уехать в Абиджан, но им пришлось вернуться",- цитирует агентство слова местного жителя, который предпочел остаться анонимным.

По данным агентства, один из бунтующих военных также подтвердил, что главный доступ к городу перекрыт. Он отметил, как сообщается, что осада продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с властями.

Ранее сообщалось, что власти страны и военнослужащие в результате переговоров смогли прийти к соглашению об окончании двухдневного мятежа. Факт заключения соглашения подтвердил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.

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В пятницу группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. Они требуют повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.

Кот-д'Ивуар — крупнейший в мире экспортер какао-бобов, цена которых на мировом рынке с сентября 2016 года упала на треть.