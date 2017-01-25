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    Бунт в бразильской тюрьме: не менее 200 заключенных совершили побег

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    Около 200 заключенных сбежали из тюрьмы на юго-востоке Бразилии после очередного восстания, передает агентство Agencia Brasil. По данным агентства, инцидент произошел во вторник около 8.30 (12.30 по Киеву) в городе Бауру штата Сан-Паулу.
    euronews (на русском), youtube

    Между сотрудниками пенитенциарного учреждения и заключенными возник конфликт, после чего последние устроили пожар и сбежали. Часть из них удалось поймать и вернуть за решетку. В результате происшествия никто не пострадал.

    Заключенные французской тюрьмы застыли для флешмоба Mannequin challenge
    канал Actu Penitentiaire в YouTube
    Заключенные французской тюрьмы застыли для флешмоба Mannequin challenge

    Как сообщает агентство, в тюрьме Бауру сейчас отбывают наказание порядка 1,4 тысячи заключенных, в то время как она предназначена всего для 1,1 тысячи человек. Президент Бразилии Мишел Темер ранее заявил, что намерен построить около 30 новых пенитенциарных заведений по всей стране, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы.

    С начала января в результате бунтов в тюрьмах Бразилии убиты более 100 человек. Так, по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем штата Рорайма, перед этим 60 человек погибли в ходе тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.

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