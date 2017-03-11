Сенат США рассмотрит запрет на помощь антиправительственным группам Сирии

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. В сенат конгресса США внесен законопроект, запрещающий финансирование антиправительственных группировок в Сирии, сообщила автор инициативы член палаты представителей конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард.

Законопроект был представлен в сенате сенатором-республиканцем Роном Полом, о чем в пятницу сообщила на своем сайте автор законопроекта.

"Годами правительство США в своей борьбе с правительственным режимом в Сирии поддерживало вооруженных бойцов, работающих напрямую или под командованием террористических группировок вроде ИГ или Аль-Каида. Чем тратить миллиарды долларов на смену режимов на Ближнем Востоке, мы должны сосредоточиться на борьбе с террористами вроде ИГ или Аль-Каиды и использовать наши возможности для перестройки жилого комплекса у себя", — говорится в сообщении 35-летней Габбард.

По словам автора законопроекта, "тот факт, что деньги американских налогоплательщиков идут на укрепление самих террористов, должен беспокоить каждого члена конгресса и каждого американца", — заявила автор документа, призвав коллег одобрить законопроект.

"Межпартийный законопроект запретит любое федеральное финансирование за счет средств налогоплательщиков (поставок) оружия, (перевода) наличных средств, (оказания помощи) разведки или любой другой поддержки Аль-Каиде, ИГ или другим террористическим группировкам и запретит правительству передавать деньги и оружие через другие страны, которые прямо или косвенно поддерживают терроризм", — говорится на сайте конгрессвумен.

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Предшественник президента Дональда Трампа Барак Обама незадолго до ухода с президентского поста одобрил поставки оружия сирийским группировкам, чьи интересы соответствуют интересам США, но не указал, каким именно.

На днях стало известно, что несколько сотен морпехов США прибыли в Сирию для освобождения Ракки.