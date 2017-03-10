Старший брат наблюдает за тобой: проверено WikiLeaks

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РИА Новости Украина

Во вторник 7 марта WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ.

Эксперт Академии массовых коммуникаций Цзинаньского университета У Фэй (Wu Fei) в интервью Sputnik China отметил, что такое явление в китайских социальных сетях, как проамериканские интернет-тролли является частью стратегии наблюдения американской стороны за Китаем:

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" Утечка документов ЦРУ раскрывает тот факт, что США активно наблюдают за внешним миром. Слежка ЦРУ за китайскими соцсетями возможны повсюду и в любое время. На фоне политики, которую проводит Трамп по таким вопросам, как проблема Корейского полуострова, вопрос материкового Китая и Тайваня, проблема Южно-Китайского моря, размещение комплекса ПРО THAAD, США способны не только наблюдать за тем, что происходит в китайских социальных сетях, но и активно вмешиваться в дискуссии пользователей. RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк WikiLeaks опубликовал документы о "хакерском потенциале ЦРУ"

Наблюдений подобного рода не избежать, потому что в любых соцсетях или операционных системах, будь-то Facebook, Apple или Windows, есть лазейки, куда способно проникнуть ЦРУ. За исключением тех технологий, в разработке которых ЦРУ участия не принимало. Прежде Сноуден предал огласке тот факт, что ЦРУ субсидировало создание Facebook и Apple. Поэтому, естественно, лазейка для них в данном случае открыта.

Наблюдения за китайскими сетями, за исключением тех, которые были разработаны самостоятельно без заимствования чужого опыта, тоже довольно сложно избежать. Потому что как только используются сторонние разработки, вероятность того, что над этой системой будет установлен контроль, довольно велика.

Однако еще неизвестно о таком продукте, который бы Китай разрабатывал в условиях полной закрытости".