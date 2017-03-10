ЦРУ и данные WikiLeaks: где правда, что – вымысел?

РИА Новости Украина

Во вторник 7 марта Wikileaks опубликовало под кодовым названием Vault 7 не менее 8 761 секретных документов, касающихся используемых ЦРУ технологий кибершпионажа.

Sputnik поговорил о документах с Антуаном Лефебюром (Antoine Lefébure), экспертом по коммуникационным технологиям, автором книги "Дело Сноудена: как США следят за миром".

"Чего мы не знали, так это масштаба, и в этом отношении оказалось, что речь идет о своеобразной Википедии хакерства, которой пользуются 5 000 пользователей из американских спецслужб – не только из ЦРУ – которые обмениваются информацией, приемами относительно программ по перехвату".

Антуан Лефебюр подчеркивает, что перед тем как опубликовать данные документы Wikileaks старательно удалило информацию, относящуюся к безопасности или личности лиц, пользовавшихся этой "Википедией".

"Они все-таки подвергли эти документы цензуре, то есть они не окончательно безответственны. Если бы они опубликовали исходные коды, они бы пустили в обращение очень сложные хакерские программы".

Эксперт старается успокоить людей, находящихся под прицелом ЦРУ, напоминая, что ЦРУ это не АНБ: "Они работают над разными вещами. АНБ осуществляет общее наблюдение, а ЦРУ занимается, как мы видим, конкретикой: отдельными компьютерами, отдельными телефонам. Им нужно иметь доступ к этим аппаратам, чтобы их отследить, то есть им нужно поддержать аппарат в руке в течение нескольких минут. Эта работа, которую ЦРУ умеет делать".

Антун Лефебюр объясняет какого рода информацию ЦРУ может искать во Франции: "Недавно стало известно, что в течение 10 месяцев они следили за предвыборной кампанией 2012 года. А сегодня, в нынешней кампании, за чем они следят? Кто победит, динамика кандидатов, какова позиция разных кандидатов в том, что касается французско-американских отношений, вопросов международной геополитики, Сирии. И также, каковы источники финансирования и поддержки. Это то, что ЦРУ себе позволяет, и примерно то же самое делают другие крупные страны, но с меньшим размахом".

С этим не согласен Тома Ватанабе-Верморель (Thomas Watanabe-Vermorel), пресс-секретарь Пиратской партии (Parti Pirate): "Нужно понимать, что это неизбежно идет рука об руку с общим шпионажем, массированным, осуществляемом по определенному алгоритму. Это позволяет "засечь" то, что может рассматриваться как подозрительное поведение, при этом происходит автоматическое определение профиля человека, что поднимает также другие проблемы: деонтологического, этического характера, политического характера и, конечно же, проблемы, имеющие отношение к демократии".

Технические мощности ЦРУ не ограничиваются слежкой при помощи компьютеров, телефонов, телевизоров или автомобилей с сетевыми возможностями. Наше внимание привлекла одна программа агентства, приобретающая особенное значение накануне выборов во Франции и на фоне касающейся российских хакеров паранойи, распространившейся после американских выборов. По словам Антуана Лефебюра, инженеры ЦРУ имеют в своем распоряжении необычный инструмент: "У ЦРУ есть программа, благодаря которой они перехватывают программы-шпионы всех остальных стран, будь т Китай, Россия, Украина, Франция и т.д., что позволяет им, когда они запускают программы шпионажа, вводить в эти программы своего рода удостоверения личности, чтобы сделать вид, что программа ведется какой-то другой страной".