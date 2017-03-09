ЦРУ не считает Ассанжа "оплотом истины и честности"

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление США в связи с пресс-конференцией основателя разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявило, что он не является "оплотом истины и честности", передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ЦРУ.

Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% от общего объема документов.

Ранее Ассанж в ходе пресс-конференции заявил, что утечка документов ЦРУ указывает на "разрушительную некомпетентность" ведомства. По его словам, "это исторический факт разрушительной некомпетентности — создать арсенал такого уровня и хранить его в одном месте без защиты". Он отметил, что ЦРУ потеряло контроль над "целым арсеналом кибероружия".

"Как мы говорили ранее, Джулиан Ассанж — это не совсем оплот истины и честности", — приводи агентство заявление представителя ЦРУ Джонатана Лю (Jonathan Liu).

Ранее WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов: программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

Также сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению сотрудников сайта, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента.

ЦРУ отказалось подтверждать подлинность документов и файлов, опубликованных сайтом WikiLeaks. Однако телеканал CNN сообщил, что ФБР и ЦРУ расследуют утечки, для чего начато уголовное дело на федеральном уровне.