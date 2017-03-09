наверх
09.03.201720:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.51- 0.11
  • USD26.96- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    ЦРУ не считает Ассанжа "оплотом истины и честности"

    (обновлено: )21
    Представитель ЦРУ Джонатан Лю отметил, что основатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, опубликовавший секретные документы ЦРУ, не является честным.
    Джулиан Ассанж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление США в связи с пресс-конференцией основателя разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявило, что он не является "оплотом истины и честности", передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ЦРУ.

    Пресс-конференция Джулиана Ассанжа в связи с публикациями утечек из ЦРУ. Видео
    Канал RT на Youtube
    Пресс-конференция Джулиана Ассанжа в связи с публикациями утечек из ЦРУ

    Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% от общего объема документов.

    Ранее Ассанж в ходе пресс-конференции заявил, что утечка документов ЦРУ указывает на "разрушительную некомпетентность" ведомства. По его словам, "это исторический факт разрушительной некомпетентности — создать арсенал такого уровня и хранить его в одном месте без защиты". Он отметил, что ЦРУ потеряло контроль над "целым арсеналом кибероружия".

    "Как мы говорили ранее, Джулиан Ассанж — это не совсем оплот истины и честности", — приводи агентство заявление представителя ЦРУ Джонатана Лю (Jonathan Liu).

    Ранее WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов: программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

    Также сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению сотрудников сайта, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента.

    ЦРУ отказалось подтверждать подлинность документов и файлов, опубликованных сайтом WikiLeaks. Однако телеканал CNN сообщил, что ФБР и ЦРУ расследуют утечки, для чего начато уголовное дело на федеральном уровне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Барельеф "Юстиция" в зале Международного суда ООН в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля