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    Пресс-конференция Джулиана Ассанжа в связи с публикациями утечек из ЦРУ

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    Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США (326)

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    Организация WikiLeaks предоставит IT-компаниям эксклюзивный доступ к сведениям о хакерских инструментах ЦРУ, которые оказались в распоряжении сайта, заявил создатель организации Джулиан Ассанж.
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    "У WikiLeaks есть гораздо больше информации о том, что происходит с программой по кибероружию, так что… мы приняли решение работать с ними (производителями) и предоставить им эксклюзивный доступ к дополнительным техническим деталям, которые у нас есть, чтобы они смогли разработать необходимые меры", — сказал Ассанж.

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    Сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и телевизоров. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

    СМИ отмечают, что в некоторых файлах WikiLeaks встречаются названия таких программ для взлома, как Assassin и Medusa. При их помощи ЦРУ удается тайно получать информацию с iPhone, контролировать компьютеры корпорации Microsoft и даже использовать телевизоры фирмы Samsung в качестве микрофона.

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