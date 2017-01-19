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    Ассанж отказался от экстрадиции в США из-за несоблюдения его условий

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    Адвокат Джулиана Ассанжа Пер Самуельсон сообщил, что его клиент открыт к переговорам по экстрадиции в США, но при этом подчеркнул, что информатор WikiLeaks Мэннинг не помилован.
    Джулиан Ассанж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что он не согласен быть экстрадированным в США из-за несоблюдения выдвинутых им условий, пишет газета Washington Post.

    Ранее Ассанж заявил, что согласится на экстрадицию в США, если ее власти помилуют Мэннинга, признанного судом в 2015 году женщиной и взявшего имя Челси. Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года после семи лет заключения вместо 35-летнего срока, назначенного судом. Кроме того, он потребовал соблюдения всех его прав после экстрадиции. Во вторник уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннингу.

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    Ранее адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуельсон сообщил, что Ассанж открыт к переговорам по экстрадиции в США, но при этом подчеркнул, что Мэннинг не помилован.

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    "Очевидно, что то, что сделал Обама, — это не то, чего добивался Ассанж", — заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, представляющий его на территории штатов. "Господин Ассандж говорил, что Челси вообще не должна была привлекаться к ответственности, никогда не должна была быть приговорена к десяткам лет тюрьмы и должна была быть отпущена немедленно", — добавил он.

    Мелинда Тейлор, которая также представляет Ассанжа согласилась с ним, заявив, что смягчение наказания Мэннингу было "совсем не тем, чего просил" Ассанж.

    Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.

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