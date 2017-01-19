Ассанж отказался от экстрадиции в США из-за несоблюдения его условий

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что он не согласен быть экстрадированным в США из-за несоблюдения выдвинутых им условий, пишет газета Washington Post.

Ранее Ассанж заявил, что согласится на экстрадицию в США, если ее власти помилуют Мэннинга, признанного судом в 2015 году женщиной и взявшего имя Челси. Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года после семи лет заключения вместо 35-летнего срока, назначенного судом. Кроме того, он потребовал соблюдения всех его прав после экстрадиции. Во вторник уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннингу.

Ранее адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуельсон сообщил, что Ассанж открыт к переговорам по экстрадиции в США, но при этом подчеркнул, что Мэннинг не помилован.

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"Очевидно, что то, что сделал Обама, — это не то, чего добивался Ассанж", — заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, представляющий его на территории штатов. "Господин Ассандж говорил, что Челси вообще не должна была привлекаться к ответственности, никогда не должна была быть приговорена к десяткам лет тюрьмы и должна была быть отпущена немедленно", — добавил он.

Мелинда Тейлор, которая также представляет Ассанжа согласилась с ним, заявив, что смягчение наказания Мэннингу было "совсем не тем, чего просил" Ассанж.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.