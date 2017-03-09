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    В Южном Судане 5 млн человек страдают от нехватки пищи

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    Ожидается, что в июле во время засушливого периода число недоедающих в Южном Судане вырастет до 5.5. млн. человек. Среди них 100 тыс голодают, сообщила региональный представитель "Всемирной продовольственной программы" Рим Нада.
    Местные жители во время народных гуляний по поводу независимости Южного Судана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Южном Судане около 5 млн человек страдают от нехватки пищи из-за постоянной войны, которая идет в стране, сообщила региональный представитель "Всемирной продовольственной программы" (World Food Programme, WFP) Рим Нада (Rim Nada) агентству Sputnik.

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    Пять миллионов человек — это 40 % населения Южного Судана. "Ожидается, что в июле во время засушливого периода число недоедающих вырастет до 5.5. млн. человек. Среди них 100 тыс. голодают", — сказала представитель организации.

    "Всемирная продовольственная программа" готова оказать всю возможную помощь голодающим людям в Южном Судане и Сомали. Но мы сталкиваемся со многими трудностями. Например, в регионах, где людям приходится тяжелее всего, проходит самая активная часть конфликта и мы не можема довезти туда необходимые продукты", — сказала Нада.

    По ее словам, "констатация факта голода в каком-то поселении — это дело редкое, но сейчас мы видим его сразу в нескольких регионах, это беспрецедентный случай".

    "К сожалению, опасность голода очень недооценена. Еще до официального объявления истинного положения дел в стране, много людей погибли от истощения", — добавила Нада.

    Смотрите также — Взрыв в Сомали: погибли не менее 30 человек

    Ранее представители власти Южного Судана заявили, что ситуацию с нехваткой продовольствия в некоторых районах страны можно официально классифицировать как голод.

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