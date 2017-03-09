В Южном Судане 5 млн человек страдают от нехватки пищи

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Южном Судане около 5 млн человек страдают от нехватки пищи из-за постоянной войны, которая идет в стране, сообщила региональный представитель "Всемирной продовольственной программы" (World Food Programme, WFP) Рим Нада (Rim Nada) агентству Sputnik.

Пять миллионов человек — это 40 % населения Южного Судана. "Ожидается, что в июле во время засушливого периода число недоедающих вырастет до 5.5. млн. человек. Среди них 100 тыс. голодают", — сказала представитель организации.

"Всемирная продовольственная программа" готова оказать всю возможную помощь голодающим людям в Южном Судане и Сомали. Но мы сталкиваемся со многими трудностями. Например, в регионах, где людям приходится тяжелее всего, проходит самая активная часть конфликта и мы не можема довезти туда необходимые продукты", — сказала Нада.

По ее словам, "констатация факта голода в каком-то поселении — это дело редкое, но сейчас мы видим его сразу в нескольких регионах, это беспрецедентный случай".

"К сожалению, опасность голода очень недооценена. Еще до официального объявления истинного положения дел в стране, много людей погибли от истощения", — добавила Нада.

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Ранее представители власти Южного Судана заявили, что ситуацию с нехваткой продовольствия в некоторых районах страны можно официально классифицировать как голод.