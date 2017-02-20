Власти Южного Судана объявили о голоде в стране

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Ситуацию с нехваткой продовольствия в некоторых районах Южного Судана можно официально классифицировать как голод, объявил в понедельник глава государственного бюро статистики Исая Чол Аруаи (Isaiah Chol Aruai).

Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальва Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами, бывший генсек ООН высказывал опасения по поводу возможного геноцида в стране.

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Как передает агентство Франс Пресс, суданский чиновник сообщил, что наиболее сложная ситуация с продовольствием создалась в провинции Вахда (Юнити) на севере страны.

"В Юнити некоторые округа определены в категорию страдающих от голода… или находятся под риском", — сообщил Аруаи на пресс-конференции в Джубе.

В пресс-конференции принял участие представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Серж Тиссо, который сообщил, что подтвердились "самые страшные опасения" ООН и голод в части районов Южного Судана "стал трагической реальностью".