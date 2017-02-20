наверх
20.02.201715:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Власти Южного Судана объявили о голоде в стране

    (обновлено: )8801
    Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны. Наиболее сложная ситуация с продовольствием создалась в провинции Вахда (Юнити) на севере страны.
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    REUTERS Goran Tomasevic

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Ситуацию с нехваткой продовольствия в некоторых районах Южного Судана можно официально классифицировать как голод, объявил в понедельник глава государственного бюро статистики Исая Чол Аруаи (Isaiah Chol Aruai).

    Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба
    УНИАН
    Киев, голод 2016. Девочку спасли чудом, детей могли морить голодом намеренно - Кулеба

    Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальва Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами, бывший генсек ООН высказывал опасения по поводу возможного геноцида в стране.

    Смотрите также — Взрыв в Сомали: погибли не менее 30 человек

    Как передает агентство Франс Пресс, суданский чиновник сообщил, что наиболее сложная ситуация с продовольствием создалась в провинции Вахда (Юнити) на севере страны.

    "В Юнити некоторые округа определены в категорию страдающих от голода… или находятся под риском", — сообщил Аруаи на пресс-конференции в Джубе.

    В пресс-конференции принял участие представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Серж Тиссо, который сообщил, что подтвердились "самые страшные опасения" ООН и голод в части районов Южного Судана "стал трагической реальностью".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Игорь Грынив. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Паспорт Донецкой народной республики
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ