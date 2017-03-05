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    Рост ВВП Китая в 2017 г составит 6,5% или выше

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    Согласно докладу Государственного комитета по реформам и развитию КНР, ВВП Китая вырастет примерно на 6,5%. Это худший показатель за последние 26 лет.
    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Темпы роста ВВП Китая в 2017 году будут составят 6,5% или выше в случае практической возможности, что является самым худшим показателем за последние 26 лет, следует из плана социально-экономического плана развития Китая на 2017 год.

    Флаг Китая
    STR / AFP
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    "ВВП вырастет примерно на 6,5%, тем не менее на практике мы будем стараться к лучшему показателю", — говорится в докладе Государственного комитета по реформам и развитию, обнародованном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

    Согласно данным государственного статистического бюро КНР, темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что является худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.

    "Ожидаемый рост инфляции (CPI) в 2017 году составит 3%", — говорится в докладе госкомитета. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, индекс потребительских цен (CPI) в стране по итогам 2016 года вырос на 2,0%, не совпав с официальным прогнозом в 3%.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут поладить и уже находятся на пути к этому — что принесет выгоду и Японии.

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