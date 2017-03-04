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    Немецкий Der Spiegel поместил на обложку портрет Трампа с лицом Путина

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (63)

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    В новом номере немецкого издания с оригинальной обложкой опубликован материал, посвященный информации о вмешательстве России в президентские выборы в США.
    Немецкий Der Spiegel поместил на обложку портрет Трампа с лицом Путина
    spiegel.de

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Немецкий журнал Der Spiegel разместил на обложке нового номера портрет президента США Дональда Трампа с лицом российского президента Владимира Путина.

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    "Сколько Путина в Трампе?" — говорится в подписи к изображению.

    В номере опубликована статья, посвященная информации о вмешательстве России в президентские выборы в США.

    spiegel.de
    Немецкий Der Spiegel поместил на обложку портрет Трампа с лицом Путина

    Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

    Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

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