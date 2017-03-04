Немецкий Der Spiegel поместил на обложку портрет Трампа с лицом Путина

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Немецкий журнал Der Spiegel разместил на обложке нового номера портрет президента США Дональда Трампа с лицом российского президента Владимира Путина.
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"Сколько Путина в Трампе?" — говорится в подписи к изображению.
В номере опубликована статья, посвященная информации о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.
Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.