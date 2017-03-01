Подготовка встречи Путина и Трампа не ведется - СМИ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Представитель администрации США, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не ведется, пишет газета Wall Street Journal.

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Представитель администрации прокомментировал таким образом слова замглавы МИД России Сергея Рябкова, который заявил, что процесс подготовки запущен, но по датам и месту встречи президентов ясности нет. По словам Рябкова, речь об этом шла на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года.