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    Подготовка встречи Путина и Трампа не ведется - СМИ

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    (обновлено: )23
    Неназванный представитель Белого дома фактически опроверг заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что процесс подготовки встречи двух лидеров уже запущен.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Представитель администрации США, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не ведется, пишет газета Wall Street Journal.

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    Представитель администрации прокомментировал таким образом слова замглавы МИД России Сергея Рябкова, который заявил, что процесс подготовки запущен, но по датам и месту встречи президентов ясности нет. По словам Рябкова, речь об этом шла на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года.

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