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    Губернатор Нью-Джерси: Трамп уважает Путина и рассчитывает на взаимность

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (801)

    (обновлено: )10160
    По словам Кристи, Трамп считает, что "мир, где люди могут разговаривать друг с другом, вести диалог и сотрудничать, потенциально более безопасен, чем тот, где существует постоянный конфликт".
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что президент США Дональд Трамп уважает российского коллегу Владимира Путина и рассчитывает на взаимность.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    В ходе эфира на телеканале CBS его попросили прокомментировать фрагмент интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором он сказал, что уважительно относится к российскому лидеру, и отказался утверждать, что США являются "невинной страной" с моральной точки зрения.

    "Я знаю президента (Трампа) 15 лет и знаю, что он имел в виду", — сказал Кристи, который в ходе прошедшей предвыборной кампании сам претендовал на пост президента от Республиканской партии, но сошел с дистанции и объявил о поддержке Трампа.

    "Он уважает Владимира Путина, потому что считает необходимым уважительно относиться к лидерам стран. Он хочет, чтобы его уважали в мире, и рассчитывает на взаимность со стороны Путина", — добавил Кристи.

    Однако, подчеркнул Кристи, "это не означает, что он с ним согласен и что он не будет противостоять ему".

    Как отметил, Кристи, "ему известно, что Трамп уверен в моральном первенстве США перед Россией". "Я знаю, что он будет жестко противостоять Путину. Но я также знаю, что он считает, что мир, где люди могут разговаривать друг с другом, вести диалог и сотрудничать, потенциально более безопасен, чем тот, где существует постоянный конфликт", — добавил губернатор Нью-Джерси.

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