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    В Европарламенте поддержали внедрение "умных границ" в ЕС

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (621)

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    Первоначально рассчитанная стоимость проекта "умные границы" оценивается в 1,1 миллиарда евро. К этой сумме добавятся расходы на содержание новых систем, которые надлежит финансировать странам-членам ЕС.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам на заседании в понедельник одобрил внедрение модернизированной системы проверок документов граждан третьих стран, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, передает корреспондент РИА Новости.

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    REUTERS Marko Djurica
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    Речь идет о так называемых "умных границах", которые должны заработать до конца 2018 года и при помощи которых в Евросоюзе рассчитывает выявлять незаконных мигрантов, террористов и членов организованных преступных групп.

    Проект "умные границы", обнародованный Еврокомиссией в 2013 году, первоначально предусматривал реализацию "программы зарегистрированных путешественников" (Registered Travelers Program) и обустройство системы "въезд-выезд" (Entry-Exit System).

    "Программой зарегистрированных путешественников" предусмотрено получение за определенную плату гражданами третьих стран, часто посещающих ЕС (90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток – ред.), электронной карты, куда заносится вся необходимая информация о путешественнике. На границе карту надлежит прикладывать к автомату-турникету для считывания информации. Кроме того, владельцу карты придется сверять отпечаток пальца с хранимыми в базе данных.

    В свою очередь система "въезд-выезд" предусматривает, что гражданин третьей страны при въезде в ЕС будет сканировать не карту с чипом, а заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

    Окончательное решение о внедрении "умных границ" предстоит согласовать на трехсторонних переговорах представителям Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

    Первоначально рассчитанная стоимость проекта "умные границы" оценивается в 1,1 миллиарда евро. К этой сумме добавятся расходы на содержание новых систем, которые надлежит финансировать странам-членам ЕС.

    Ранее сообщалось, что в течение 2016 года в Евросоюз прибыли около 350 тысяч мигрантов и искателей убежища без надлежаще оформленных документов.

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