О чем пишут в мире: флот Англии будет без ракет, нападения на мигрантов

РИА Новости Украина



"Чушь" британского флота. Программу военно-морских сил Великобритании по строительству флотилии боевых кораблей окрестили "чушью собачьей" после того, как выяснилось, что страна не располагает ракетами для пусковых шахт, которыми будут оснащены суда, пишет издание Times. Программу по строительству флотилии подобным образом заклеймил бывший замминистра обороны страны Кеван Джонс. О том, что корабли Type 26 (фрегаты типа 26), которыми британские военные планируют заменить устаревающие фрегаты Type 23, будут оснащены американскими установками вертикального пуска Mk-41, было известно еще два года назад, со слов министра обороны Великобритании Майкл Фэллон. Строительство восьми кораблей Type 26 стоимостью в восемь миллиардов фунтов должно начаться эти летом. Военные эксперты считают, что на службу эти корабли могут быть приняты с пустыми установками, в которых вместо ракет будет "чистый воздух", пишет издание, отмечая, что на кораблях останутся лишь корабельные орудия.

Не едины и победимы. Как сказал в воскресенье бывший министр образования, кандидат на пост президента Франции Бенуа Амон в интервью телеканалу TF1: "теперь ситуация прояснилась". В воскресенье стало известно, что представитель французских экологистов Янник Жадо снял свою кандидатуру с выборов и заключил предвыборное соглашение с Амоном. В свою очередь представитель крайне левых, евродепутат Жан-Люк Меланшон, напротив, отказался от союза и намерен "до конца" представлять свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Monde, Figaro, Parisien. Как отмечает Huffington Post, отказ Меланшона "окончательно обрубил всяческие надежды на единого кандидата от левых". Таким образом, как пишет издание, во втором туре выборов, вероятно, будут бороться Ле Пен и Фийон, а блок левых в отсутствии единого кандидата будет вне игры.

Отец погибшего в Йемене "котика" требует расследования. Отец погибшего американского военнослужащего в Йемене требует от американских властей расследовать гибель своего сына, пишет издание Miami Herald. Офицер ВМС США Уильям Оуэнс из Иллинойса умер 28 января от ран, полученных в ходе операции против террористической операции "Аль-Каида". Отец погибшего Билл Оуэнс в интервью изданию заявил: "Я хочу расследования… Правительство в долгу перед моим сыном, оно должно провести расследование". Когда тело было доставлено в США на военно-транспортном самолете Boeing C-17 на базу ВВС США "Довр", президент США Дональд Трамп вместе со своей дочерью направились на базу, чтобы встретить тело погибшего и отдать дань уважения. Тем не менее, отец погибшего заявил, что не захотел встречаться с президентом. На это интервью обратили внимания как британские, так и другие американские СМИ. Издание Guardian выносит в заголовок формулировку отца погибшего "дурацкая миссия". "Почему именно в этом время нужна была эта дурацкая миссия, когда еще не прошло и недели, как он стал президентом", — так отреагировал отец.

Нападения на мигрантов в Германии. Более 3500 нападений было совершенно в 2016 году на беженцев и миграционные центры в Германии. Об этом пишут такие западные СМИ, как Spiegel, Zeit, Deutsche Welle, Monde. В результате нападений пострадали 560 человек, из них 43 – дети. В день совершается порядка десяти подобных атак, уточняет Spiegel со ссылкой на политика Уллу Ельпке. Ельпке задается вопросом, "должна ли произойти первая смерть" для того, чтобы эта проблема была рассмотрена. По данным Monde, в 2014 году было зафиксировано всего 199 подобных случаев, а в 2015 году – около тысячи.

Скончался актер из "Игры престолов". Британские СМИ (Sun, Guardian, Telegraph) пишут о кончине актера Нила Финглтона, сыгравшего гиганта Мега Могучего в сериале "Игра престолов". Тридцатишестилетний актер в субботу, предположительно от сердечной недостаточности. По данным издание IBTimes, Финглтон появлялся в телесериале "Доктор кто" и фильме "Люди Икс", а также профессионально занимался баскетболом, играя в Испании, Великобритании, Китае, Италии и Греции. В 2007 году он получил звание самого высокого человека в Евросоюзе — его рост составлял около 2,3 метра. Кроме того, он входил в список 25 наиболее высоких людей мира.