Гутерреш намерен создать в ООН управление по борьбе с терроризмом

KENA BETANCUR/AFP

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом, об это он сообщил на встрече государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступая на неформальном заседании по борьбе с терроризмом, Гутерреш выступил с инициативой "создать новое контртеррористическое управление, которое возглавит новый заместитель генерального секретаря".

На данный момент в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Структура была учреждена СБ ООН в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в США.

Предлагаемая Гутеррешем структура, по его словам, не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.

"Наша цель — выстроить новое партнерство с государствами-членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, ответить на которую нужно немедленно", — сказал Гутерреш.

"Предлагаемое новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из государств-членов. Деятельность нового офиса будет направлена на поддержку и осуществляться по запросу государств-членов, основная особенность которых — выполнять контртеррористическую стратегию ООН", — подчеркнул генсек.

Он попросил представителей стран-членов всемирной организации представить свои соображения в устном или письменном виде в течение двух недель. Эти вопросы генсек намерен отразить в докладе по реализации контртеррористической стратегии, который будет подготовлен до мая. "Я буду тесно работать с председателем Генеральной Ассамблеи, продолжать консультативный подход", — сказал генсек.

Мощные террористические атаки произошли за последние несколько месяцев по всему миру. Так, 26 июня туристов, отдыхающих на пляже у пятизвездочного отеля около города Сус в Тунисе, атаковал террорист. Жертвами теракта стали 38 человек, еще около 40 получили ранения. Большинство погибших — британцы.

Смотрите также: Теракт на пляже отеля в Тунисе

В августе при захвате заложников в отеле Byblos в малийском городе Севаре погибли в общей сложности 13 человек. Среди жертв — пять сотрудников миссии ООН, четыре малийских военнослужащих и четверо нападавших. Из погибших сотрудников ООН двое украинцев, один непалец, один уроженец Южной Африки и один местный житель.

В конце октября самолет Airbus A321 "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на севере Синайского полуострова. На его борту находились 217 пассажиров (в том числе 25 детей) и 7 членов экипажа, большая часть из них — жители РФ. Также на борту находились четверо украинцев. Все они погибли. Авиакатастрофа стала следствием теракта. На это указывает тот факт, что на личных вещах, багаже и частях самолета были найдены следы взрывчатого вещества иностранного производства.

Смотрите также: Крушение Airbus-321 на Синае: кадры с места трагедии

В Париже 13 ноября совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах. Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен ранены.

Смотрите также: Опубликовано видео обстрела кафе в Париже во время теракта

В Мали 20 ноября произошел очередной захват заложников в отеле. На этот раз 170 человек оказались под контролем исламистов. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что жертвами нападения стали 19 человек, семь человек получили ранения, два боевика ликвидированы. Среди погибших — шесть россиян.