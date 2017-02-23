наверх
23.02.201706:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Гутерреш намерен создать в ООН управление по борьбе с терроризмом

    Тема:

    Террор в Европе (67)

    22
    Выступая на неформальном заседании по борьбе с терроризмом, генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать новое контртеррористическое управление, которое возглавит новый заместитель генерального секретаря.
    Генсек ООН Антониу Гутерреш
    KENA BETANCUR/AFP

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом, об это он сообщил на встрече государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

    Нападение на фрегат Саудовской Аравии. Видео
    Канал на Youtube Ram_Z
    Нападение террористов на саудовский фрегат в Йемене

    Выступая на неформальном заседании по борьбе с терроризмом, Гутерреш выступил с инициативой "создать новое контртеррористическое управление, которое возглавит новый заместитель генерального секретаря".

    На данный момент в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Структура была учреждена СБ ООН в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в США.

    Предлагаемая Гутеррешем структура, по его словам, не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.

    "Наша цель — выстроить новое партнерство с государствами-членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, ответить на которую нужно немедленно", — сказал Гутерреш.

    "Предлагаемое новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из государств-членов. Деятельность нового офиса будет направлена на поддержку и осуществляться по запросу государств-членов, основная особенность которых — выполнять контртеррористическую стратегию ООН", — подчеркнул генсек.

    Он попросил представителей стран-членов всемирной организации представить свои соображения в устном или письменном виде в течение двух недель. Эти вопросы генсек намерен отразить в докладе по реализации контртеррористической стратегии, который будет подготовлен до мая. "Я буду тесно работать с председателем Генеральной Ассамблеи, продолжать консультативный подход", — сказал генсек.

    Мощные террористические атаки произошли за последние несколько месяцев по всему миру. Так, 26 июня туристов, отдыхающих на пляже у пятизвездочного отеля около города Сус в Тунисе, атаковал террорист. Жертвами теракта стали 38 человек, еще около 40 получили ранения. Большинство погибших — британцы.

    Смотрите также: Теракт на пляже отеля в Тунисе

    В августе при захвате заложников в отеле Byblos в малийском городе Севаре погибли в общей сложности 13 человек. Среди жертв — пять сотрудников миссии ООН, четыре малийских военнослужащих и четверо нападавших. Из погибших сотрудников ООН двое украинцев, один непалец, один уроженец Южной Африки и один местный житель.

    В конце октября самолет Airbus A321 "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на севере Синайского полуострова. На его борту находились 217 пассажиров (в том числе 25 детей) и 7 членов экипажа, большая часть из них — жители РФ. Также на борту находились четверо украинцев. Все они погибли. Авиакатастрофа стала следствием теракта. На это указывает тот факт, что на личных вещах, багаже и частях самолета были найдены следы взрывчатого вещества иностранного производства.

    Смотрите также: Крушение Airbus-321 на Синае: кадры с места трагедии

    В Париже 13 ноября совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах. Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен ранены.

    Смотрите также: Опубликовано видео обстрела кафе в Париже во время теракта

    В Мали 20 ноября произошел очередной захват заложников в отеле. На этот раз 170 человек оказались под контролем исламистов. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что жертвами нападения стали 19 человек, семь человек получили ранения, два боевика ликвидированы. Среди погибших — шесть россиян.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Марш национального достоинства
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Мария Яковлева
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ