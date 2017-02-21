Ирак направил РФ запрос на новые поставки военной техники

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Алексей Фролкин сообщил во вторник, что Россия и Ирак готовы обсуждать возможность поставок российского вооружения.

"ВТС с Ираком развивается достаточно эффективно. Российская Федерация оказывает значительную помощь и содействие Республике Ирак в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. На стадии рассмотрения находятся обращения иракской стороны в интересах всех видов национальных вооруженных сил", — сказал Фролкин на выставке IDEX-2017.

Одним из последних контрактов в сфере ВТС, реализованных Москвой в интересах Багдада, является поставка партии ударных вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник".

По данным из открытых источников, в октябре 2012 года Ирак заключил контракт на поставку 28 ударных вертолетов Ми-35M и 15 Ми-28НЭ ("Ночной охотник). Первые четыре Ми-35M были поставлены в 2013 году. Передача Ираку первой партии из трех ударных вертолетов Ми-28НЭ состоялась 28 августа 2014 года.

Позднее в октябре 2016 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук заявил РИА Новости, что Россия завершила реализацию контракта на поставку в Ирак партии вертолетов Ми-28НЭ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных сил Украины.