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    Популярность Трампа среди граждан США держится на низком уровне - опрос

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    Согласно данным опроса, проведенного экспертным центром Pew Research Center, 75% американцев испытывают в отношении Дональда Трампа сильные чувства: 46% категорически не одобряют его президентство, а 17% полностью одобряют.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряет меньшинство американцев — 39%, в то время как 56% ее не одобряют, свидетельствуют результаты опроса авторитетного экспертного центра Pew Research Center.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    Необычно в случае с Трампом, недавно занявшим пост президента, и то, что 75% американцев испытывают в его отношении сильные чувства. Так, 46% категорически не одобряют его президентство, а 17% полностью одобряют.

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    Уровень категорического неодобрения рекордно высок для последних десятилетий. Число людей, совершенно не одобрявших президентство Барака Обамы, никогда не доходило до 39%. А Джордж Буш-младший был столь же непопулярен, как Трамп, лишь в декабре 2008 года — на волне масштабного финансового кризиса, когда экономика США теряла сотни тысяч рабочих мест в месяц.

    Большинство опрошенных высказались против иммиграционного указа Трампа, ограничивавшего въезд в страну гражданам семи стран и приостанавливавшего программу приема беженцев. Так, против выступили 59% американцев, 38% его поддерживают. Указ был отменен судом.

    Опрос проводился с 7 по 12 февраля, в нем принимали участие 1126 совершеннолетних жителей США.

    Ранее сообщалось, что американцы разделились поровну по вопросу политики нового президента Дональда Трампа. 

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