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    Американцы разделились поровну по вопросу политики Трампа - опрос

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    Согласно опросу, ровно половина опрошенных заявила, что уверена в способности Трампа справляться с кризисами. При этом 47% звысказались против политики, проводимой новым президентом.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Американцы практически поровну разделились по вопросу, одобряют ли они деятельность Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствует опрос телекомпании Fox News.

    Так, 48% опрошенных заявили, что одобряют действия Трампа, а 47% — что не одобряют ее. При этом мнения разделились строго по партийной линии: 87% республиканцев одобряют Трампа, а 90% демократов — не одобряют.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
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    Ровно половина опрошенных заявила, что уверена в способности Трампа справляться с кризисами. Почти столько же — 49% — не доверяют способности Трампа принимать решения.

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    Трамп вступил в должность с рекордно низкими за всю историю рейтингами в опросах общественного мнения. Для сравнения, после первого месяца работы президента Барака Обамы в 2009 году его действия поддерживали 60% опрошенных.

    Опрос проводился среди 1,013 тысячи зарегистрированных избирателей во всех штатах США. Опрос проводили по заказу телеканала компании Anderson Robbins Research и Shaw & Company Research. Опрос прошел 11-13 февраля, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

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