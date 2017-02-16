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    Трамп заявил, что унаследовал от Обамы "бардак" по всем фронтам

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    (обновлено: )20230
    По мнению президента США Дональда Трампа, его предшественник Барак Обама оставил в стране бардак, а за рубежом наблюдается беспорядок и нестабильность.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Blake

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" как внутри страны, так и на международной арене.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    "Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!" — сказал Трамп на встрече с журналистами, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал CNN.

    "И дома, и за рубежом это просто бардак: рабочие места утекают из страны низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность за рубежом, куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом", — сказал президент США.

    Ранее сообщалось, что американская администрация уведомила палестинские власти о замораживании многомиллионного денежного перевода, который был санкционирован Бараком Обамой в последние часы его президентства.

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