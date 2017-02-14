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    Ватикан призвал создать комиссию по отношениям между РПЦ и УГКЦ в Украине

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    Как отметили в Ватикане, нынешние трудности в отношениях между православными и греко-католиками в Украине вызваны не столько причинами богословского характера, сколько обстоятельствами, связанными с национальными и политическими факторами.
    Ватикан. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох заявил, что нужно создать специальную комиссию для урегулирования отношений между православными и греко-католиками в Украине.

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    Как сообщило итальянское католическое информационное агентство Sir, свое предложение Кох сформулировал в письменном заявлении, которое вместе с текстом официального выступления куриального кардинала распространил в понедельник Институт экуменических исследований Университета города Фрибурга.

    В минувшее воскресенье в этом швейцарском университете состоялись торжественные мероприятия с участием Коха и председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, посвященные первой годовщине исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска на Кубе.

    "В том, что касается болезненной ситуации в Украине, в особенности, отношений между Русской Православной церковью и Украинской Греко-католической церковью (УГКЦ), мне кажется, что одним из плодов встречи в Гаване могло бы и должно было бы стать возобновление диалога, диалога на многих уровнях. На историческом уровне мне представляется необходимой совместная работа в рамках комиссии ad hoc, которая без сомнения будет трудной и долгой, по поводу ран, полученных в прошлом теми и другими, чтобы позволить "очищение памяти". Без излечения памяти трудно представить себе общее будущее", — говорится в заявлении кардинала.

    При этом Кох сделал акцент на том, что нынешние трудности в отношениях между православными и греко-католиками в Украине вызваны не столько причинами богословского характера, сколько обстоятельствами, связанными с национальными и политическими факторами. Глава Папского совета призвал в этой связи найти формы взаимоприемлемого сосуществования, как и предлагает Совместная декларация, подписанная год назад в Гаване.

    Напомним, ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязательно посетит с пастырским визитом Украину.

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