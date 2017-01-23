наверх
23.01.201718:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    Общественники РФ против передачи объектов Херсонеса РПЦ

    (обновлено: )25
    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин подчеркнул, что в данном случае "речь идет о памятниках, которые непосредственно под религиозные нужды использовать вряд ли возможно".
    Херсонес Таврический в Севастополе
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Оснований для передачи церкви 24 объектов музея-заповедника "Херсонес-Таврический" нет, так как речь идет о памятниках, не предназначенных для религиозных нужд, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
    Крым за Донбасс? Савченко предлагает не рвать на себе вышиванки

    Как сообщил ранее настоятель Владимирского собора на территории заповедника Сергий Халюта, Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника "Херсонес-Таврический", которые раньше принадлежали Владимирскому мужскому монастырю. Епархия уже направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование "Херсонеса" в Росимущество в 2016 году, однако ведомство отклонило его в связи с предоставлением неполного перечня документов.

    "Понятно, когда церковь просит передать то наследие, которое используется непосредственно в целях религиозных богослужений. Тогда это понятно и обоснованно. Я, например, понимаю, почему просят передать Исаакиевский собор. Но здесь речь идет о памятниках, которые непосредственно под религиозные нужды использовать вряд ли возможно. Поэтому я здесь не вижу оснований для передачи РПЦ", — заявил Дискин РИА Новости.

    При этом, со слов общественника, если РПЦ хочет использовать данные объекты для религиозных целей, то вполне возможно заключить соответствующего соглашения с органами министерства культуры РФ. В таком случае будет возможно на этих площадках проводить религиозные мероприятия, не передавая сами объекты в собственность церкви.

    Член ОП также не исключил, что в палате будет проведено соответствующее обсуждение после реакции государственных органов.

    "В тот момент, когда государственные органы примут решение рассматривать, мы, безусловно, это будем обсуждать вместе, кстати говоря, с Владимиром Романовичем Легойдой, который является членом нашей комиссии… Мы такие вещи делаем, но пока для этого нет просто правовых оснований", — добавил он.

    Смотрите также: Скифские сокровища. Золото передадут Национальному музею истории

    Национальный заповедник "Херсонес Таврический" — крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году Херсонес Таврический и его хора были внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Купюры валют мира
    Экономика Украины. Падение гривны
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Андрей Вигиринский
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты