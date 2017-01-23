Общественники РФ против передачи объектов Херсонеса РПЦ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Оснований для передачи церкви 24 объектов музея-заповедника "Херсонес-Таврический" нет, так как речь идет о памятниках, не предназначенных для религиозных нужд, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

Как сообщил ранее настоятель Владимирского собора на территории заповедника Сергий Халюта, Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника "Херсонес-Таврический", которые раньше принадлежали Владимирскому мужскому монастырю. Епархия уже направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование "Херсонеса" в Росимущество в 2016 году, однако ведомство отклонило его в связи с предоставлением неполного перечня документов.

"Понятно, когда церковь просит передать то наследие, которое используется непосредственно в целях религиозных богослужений. Тогда это понятно и обоснованно. Я, например, понимаю, почему просят передать Исаакиевский собор. Но здесь речь идет о памятниках, которые непосредственно под религиозные нужды использовать вряд ли возможно. Поэтому я здесь не вижу оснований для передачи РПЦ", — заявил Дискин РИА Новости.

При этом, со слов общественника, если РПЦ хочет использовать данные объекты для религиозных целей, то вполне возможно заключить соответствующего соглашения с органами министерства культуры РФ. В таком случае будет возможно на этих площадках проводить религиозные мероприятия, не передавая сами объекты в собственность церкви.

Член ОП также не исключил, что в палате будет проведено соответствующее обсуждение после реакции государственных органов.

"В тот момент, когда государственные органы примут решение рассматривать, мы, безусловно, это будем обсуждать вместе, кстати говоря, с Владимиром Романовичем Легойдой, который является членом нашей комиссии… Мы такие вещи делаем, но пока для этого нет просто правовых оснований", — добавил он.

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Национальный заповедник "Херсонес Таврический" — крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году Херсонес Таврический и его хора были внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.