Лутковская: сколько украинских заключенных в Крыму и РФ - неизвестно

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская сообщила, сколько украинских заключенных находится в Крыму и РФ.

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"У меня несколько групп. Я не буду говорить о численности, потому что она меняется. Группа первая – это 17 человек, по которым мы работаем постоянно. Это которые либо уже осуждены, либо находятся в стадии осуждения, но по которым мы ведем переговоры, чтобы было признано их украинское гражданство. Это как раз проблема Сенцова и Кольченко, потому что они крымчане, они находились в симферопольском СИЗО, в это время был принят специальный закон для Крыма в РФ, относительно того, что они являются гражданами автоматически РФ, хотя ни Сенцов, ни Кольченко не получали российские паспорта, не писали заявления, что они хотят быть российскими гражданами. То есть они остаются гражданами Украины, они это несколько раз говорили. То есть здесь мы боремся за то, чтобы их признали гражданами Украины и их вернули", — заявила Лутковская в эфире ток-шоу "Люди. HardTalk" на телеканале "112 Украина".

Вторая группа людей, по словам Лутковской, это те, кто подпадают под понятие "торговли людьми".

"Есть еще одна группа – это те, кто попали в систему конвенции по борьбе с торговлей людьми. Они заключили контракты в Украине про работу в РФ курьерами, перевозчиками, водителями, но уже корда оказались на территории РФ, у них были найдены какие-то наркотики, у них были найдены какие-то курительные смеси, которые запрещены в российской федерации. Разные были обстоятельства, но тем не мене они сейчас находятся под стражей", — рассказала омбудсмен.

На вопрос о том, сколько украинских заключенных находится в Крыму, Лутковская ответила: "Это очень интересный вопрос. Я, например, этого точно не знаю, и я не уверена, что знает точно пенитенциарная система".

Ранее представитель уполномоченного Верховной Радой по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что процесс передачи Украине 17 заключенных, отбывающих наказание в Крыму, находится на финальном этапе.