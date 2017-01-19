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    США должны жестко заявить РФ о своей позиции по Крыму - Хейли

    (обновлено: )19
    Кандидат в постоянные представители США при ООН, отвечая на вопрос сенаторов, заявила, что "избранный президент пытается увидеть, есть ли возможности для работы с Россией".
    Никки Хейли
    wikipedia

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. США должны жестко заявить РФ о своей позиции по Крыму и Сирии, считает кандидат в постоянные представители США при ООН Никки Хейли.

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    Отвечая на вопрос сенаторов о присоединении Крыма к России, Хейли отметила, что "мы должны ясно дать понять России по тому, какова наша позиция по Украине, Крыму и Сирии, и быть здесь жесткими".

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    При этом, по словам Хейли, если у Вашингтона есть расхождения с другими странами, например, по вопросам нарушений прав человека, то "нам нужно работать по другим направлениям".

    "Я полагаю, что избранный президент пытается увидеть, есть ли возможности для работы с Россией. Потому что мы можем использовать помощь РФ в борьбе против ИГИЛ и мы можем использовать помощь России в попытке помочь с другими угрозами в мире", — сказала Хейли на слушаниях по утверждению ее кандидатуры в сенате США.

    Ранее на слушаниях Хейли заявила, что Вашингтон и Москва находятся на одной стороне в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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