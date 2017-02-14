Столтенберг обсудит с Лавровым в Мюнхене Украину

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на конференции по безопасности в Мюнхене, обсудить ситуацию на Украине и меры по предотвращению роста напряженности и улучшению понимания и предсказуемости, заявил он журналистам.

"Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, это будет полезной платформой продолжения диалога с Россией. И я жду с нетерпением этой встречи", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО продолжает придерживаться двойственного подхода к РФ, который предполагает оборону и диалог.

"Мы обсудим широкий ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, а также как мы можем избежать роста напряженности, непонимания, улучшить прозрачность и предсказуемость, потому что с учетом усиленного присутствия в Европе и напряженности всегда есть опасность инцидентов и несчастных случаев", — заявил генсек НАТО.