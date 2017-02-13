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    В США доля довольных политикой Трампа снизилась до 40% - опрос

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (829)

    (обновлено: )6701
    В ежедневных телефонных опросах Gallup принимают участие около 1,5 тысячи совершеннолетних жителей США. Погрешность не превышает 3 процентных пунктов.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Рейтинг одобрения работы нового президента США Дональда Трампа снизился с 45% до 40% за прошедшие с его инаугурации 20 дней, свидетельствую данные американского института общественного мнения Gallup.

    Дональд Трамп и Синдзо Абэ
    @realDonaldTrump
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    Рейтинг неодобрения, напротив, вырос до 55%.

    В первый день опроса 22 января равное число американцев (45%) оценивали работу Трампа положительно и отрицательно.

    Для сравнения, одобрение и неодобрение работы его предшественника Барака Обамы в течение восьми лет президентства зеркально колебалось между 40% и 60%. Доля довольных при этом лишь несколько раз опускалась до 40% и ниже, достигая на минимуме 38% — 39%. Напротив, число недовольных не превышало 55%.

    В первый день правления Обамы в 2009 году его работу позитивно оценили 68% американцев, а отрицательно — лишь 12%, но через 20 дней соотношение составило уже 62% к 25%. Перед уходом Обамы с поста президента США рейтинг одобрения его работы составил 59% против 37% недовольных.

    В ежедневных телефонных опросах Gallup принимают участие около 1,5 тысячи совершеннолетних жителей США. Погрешность не превышает 3 процентных пунктов.

    Ранее компания Public Policy Polling сообщала, что около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%.

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