В Белоруссии заработал пятидневный безвиз для граждан 80 стран

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза и США.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, или примерно 23 долларам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Белоруссии.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.

Напомним, 9 января пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Указ, вступающий в силу 12 февраля, распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

"В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии", — пояснили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, но не распространяется на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.