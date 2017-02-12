наверх
12.02.201708:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белоруссии заработал пятидневный безвиз для граждан 80 стран

    (обновлено: )63
    Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства, медицинский страховой полис.
    На белорусской границе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза и США.

    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Обозреватель
    Украина-Турция: безвиз без загранпаспорта

    Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, или примерно 23 долларам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Белоруссии.

    Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.

    Напомним, 9 января пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Указ, вступающий в силу 12 февраля, распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

    "В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии", — пояснили в пресс-службе главы государства.

    Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, но не распространяется на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Зампред комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе