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    Белый дом расследует утечки информации о беседах Трампа

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (816)

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    По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Администрация США изучает, каким образом в прессе появляется информация о телефонных разговорах президента Дональда Трампа с иностранными лидерами, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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    "Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу", — цитирует Спайсера газета The Hill. По его словам, "некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов".

    Представитель Белого дома не уточнил, какого рода расследования проводятся. В то же время он подчеркнул, что глава государства лично обеспокоен сложившейся ситуацией. "Конечно, он обеспокоен этим. Сам факт того, что он не может вести переговоры без утечек вызывает опасения", — сказал он.

    Ранее агентство Рейтер сообщало, что в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп назвал неудачным договор СНВ-3. В ходе регулярного брифинга Спайсер отказался обсуждать тему, отметив, что это была частная беседа между двумя лидерами.

    Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп жестко разговаривал с премьер-министром Австралии и президентом Мексики. Сам глава американской администрации позднее опровергал эти сообщения.

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