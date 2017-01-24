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    В мире

    ЕС продолжит санкции против РФ до выполнения "Минска-2" - МИД Мальты

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (276)

    (обновлено: )3002
    Выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам, глава МИД Мальты Джордж Велла заявил, что "мы будем сохранять эти санкции до тех пор, пока не будут выполнены минские обязательства".
    Флаги России и ЕС
    Ukraine-office.eu

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Европейский Союз не откажется от санкций в отношении России до полного выполнения минских соглашений ("Минск-2"), заявил во вторник глава МИД председательствующей в Совете ЕС Мальты Джордж Велла.

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    "Очевидно, что мы будем сохранять эти санкции до тех пор, пока не будут выполнены минские обязательства", — сказал он, выступая в Брюсселе перед членами комитета Европарламента по иностранным делам.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран ЕС.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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