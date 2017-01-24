Bank of America ожидает ослабления санкций против РФ к 2018 году

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Ограничительные меры Запада в отношении России могут быть ослаблены к 2018 году, что приведет к укреплению рубля на 5-10% и существенному снижению ставки Центробанка РФ, прогнозируют аналитики Bank of America, мнение которых приводит агентство Блумберг.

Ослабление санкций может стать следствием позитивных шагов со стороны России, изменения политики США и ослабления политической поддержки таких ограничений в Евросоюзе. Удорожание рубля, которое может последовать за ослаблением санкций, приведет к более значительному снижению ставки Центробанка РФ и интервенциям с целью замедлить рост курса рубля к мировым валютам. Укрепление рубля уменьшит долларизацию экономики. Так, до 40 миллиардов долларов, которые были приобретены в 2014 году, могут быть конвертированы в российскую валюту.

Влияние ослабления санкций на темпы роста ВВП РФ будет ограниченным. Индикатор может вырасти приблизительно на 30 базисных пунктов на протяжении следующих 1,5-2 лет. Вызывает вопросы, насколько ослабление санкций может способствовать удорожанию российских активов. Иностранное владение российскими активами, вероятно, вырастет, но его уровень будет оставаться ниже досанкционного.

Среди акций российских компаний от облегчения санкций больше всего выиграют бумаги Сбербанка, "Новатэка" и "Роснефти", считают аналитики. При этом снижение политических рисков может повысить интерес инвесторов и к менее ликвидным активам.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие политики, бизнесмены и эксперты заговорили о возможности смягчения или даже отмены американских санкций в отношении России уже в этом году. Особенно оживленно дискуссия о возможном потеплении отношений Вашингтона и Москвы развернулась на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где российская делегация провела ряд встреч с инвесторами и политиками из США.

Ранее аналитики Bank of America советовали в 2017 году приобретать рубли в обмен на единую европейскую валюту.