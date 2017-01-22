Белый дом "призовет к ответу" прессу за сознательно неверные репортажи

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Белый дом обещал "призвать к ответу" прессу, чьи репортажи считает неправильными, заявил пресс-секретарь новой администрации Дональда Трампа Шон Спайсер.

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"Мы призовем прессу к ответу", — сказал Спайсер, впервые появившись в зале для брифингов Белого дома.

По его заявлению, "некоторые СМИ занимались сознательно неверными репортажами", освещая инаугурацию Дональда Трампа накануне в Вашингтоне.

Спайсер назвал "особенно возмутительным" и "безответственным" ошибочное сообщение репортера пула Белого дома, согласно которому, из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

Во втором случае, по словам Спайсера, принижалось число участников инаугурации. "Фотографии церемонии инаугурации были специально кадрированы в одном конкретном твите, чтобы специально принизить огромную поддержку людей, собравшихся на Национальной аллее", — заявил Спайсер.

По его словам, эффект небольшого присутствия создался из-за белого пластика, которым был покрыт газон Национальной аллеи, что "подсветило" пустые места. "Это самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию, как лично, так и по всему миру, вот и все", — заявил пресс-секретарь Белого дома. По его словам, были полностью заполнены людьми три района, на которых могло поместиться 250 тысяч, 220 тысяч и 250 тысяч людей соответственно. Таким образом, Спайсер оценил число участников инаугурации примерно в 720 тысяч человек, что примерно соответствует оценкам СМИ.

Ранее СМИ в США сравнивали инаугурацию Трампа с первой инаугурацией Барака Обамы, на которой присутствовало, согласно оценкам, до 1,9 миллиона человек. Из-за высокой политизированности вопроса закон запрещает Национальной службе парков заниматься оценкой численности людей.

В субботу в Вашингтоне прошли массовые протесты против Трампа, которые насчитывали, по разным оценкам, до 500 тысяч человек.

Спайсер отказался ответить на какие-либо вопросы и покинул аудиторию, оставив журналистов в растерянности. В репортаже пресс-пула Белого дома сообщается, что заявления Спайсера были "гневными".