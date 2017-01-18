наверх
18.01.201705:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Обама в среду даст итоговую пресс-конференцию

    Тема:

    Смена власти в США (464)

    (обновлено: )17
    Пресс-конференция 44-го президента США начнется в 2.15 по местному времени (21.15 по Киеву). Свою прощальную речь Барак Обама произнес 11 января.
    Барак Обама во время прощальной речи
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Уходящий с поста президента США Барак Обама проведет свою итоговую пресс-конференцию в среду, 18 января.

    Владимир Путин об американском Майдане. Видео
    Канал на Youtube RT (на русском)
    Путин о подготовке "Майдана" в США

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, пресс-конференция 44-го президента США начнется в 2.15 по местному времени (21.15 по Киеву).

    Читайте также: Наследие Обамы, Трамп и Украина. Оценки экспертов

    Напомним, 11 января президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго. В частности, он заявил, что готов поддержать реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем та, которую он провел на посту главы государства.

    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Барак Обама во время прощальной речи
    Смена власти в США
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину