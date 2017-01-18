Обама в среду даст итоговую пресс-конференцию

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Уходящий с поста президента США Барак Обама проведет свою итоговую пресс-конференцию в среду, 18 января.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, пресс-конференция 44-го президента США начнется в 2.15 по местному времени (21.15 по Киеву).

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Напомним, 11 января президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго. В частности, он заявил, что готов поддержать реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем та, которую он провел на посту главы государства.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.