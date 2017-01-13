Военный аэропорт возле Дамаска подвергся ракетному обстрелу - СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Военный аэропорт в окрестностях Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля, передает агентство Синьхуа со ссылкой на сирийские СМИ.
Согласно сообщению, рядом с аэропортом в районе Эль-Мезза прогремели несколько взрывов.
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Сирийский телеканал Sama TV передает, что рядом с военным аэропортом упали израильские ракеты.
Сотрудник агентства Франс Пресс сообщает о пожаре, который виден в районе объекта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, эта площадка может дополнять женевские переговоры.