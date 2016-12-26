В мире
RSS

Террористы обстреляли Дамаск в рождественское утро

Тема:

Вооруженный конфликт в Сирии (608)

(обновлено: )45
Не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности.
Сирийский Дамаск после обстрела. Архивное фото
REUTERS Bassam Khabieh

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Террористы обстреляли христианский квартал Кассаа сирийской столицы Дамаск в утро католического Рождества, передает РИА Новости с ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Бурак Бильгехан Озпек
Duzceyerelhaber.com
Период гражданской войны в Сирии подошел к концу - Озпек

Смотрите также: Разрушения в сирийском Алеппо

Сообщается, что не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности. О жертвах и раненых не сообщается.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Киевляне несут цветы к посольству РФ. Видео
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Масштабный пожар на рынке в Киеве
Год 2016, уходи! Итоги
"ПриватБанк" - национализация или рейдерство