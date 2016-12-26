Террористы обстреляли Дамаск в рождественское утро

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Террористы обстреляли христианский квартал Кассаа сирийской столицы Дамаск в утро католического Рождества, передает РИА Новости с ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

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Сообщается, что не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности. О жертвах и раненых не сообщается.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.