Минфин США ввел санкции в отношении ряда военных Сирии

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда военных и гражданских лиц Сирии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно заявлению, санкции введены в отношении представителей армии Сирии, ВМС, ВВС, гражданской обороны и республиканской гвардии страны. Санкционный список включает имена 18 сирийских полковников и генералов.

Как передает агентство Рейтер, военнослужащие, попавшие в санкционный список, связаны с программой Сирии по оружию массового поражения, а введение санкций связано с данными ООН о том, что сирийские власти применяли против мирных жителей промышленный хлор.

В конце декабря Минфин США ввел санкции против шести министров правительства Сирии, ряда граждан Сирии, ряда руководителей российского Темпбанка, а также пяти юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии признал правительство страны ответственным за еще одну химатаку на собственной территории.