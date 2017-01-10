ЦРУ: активная поддержка США оппозиции в Сирии привела бы к худшему

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Оказание большей военной поддержки сирийской оппозиции со стороны США могло бы изменить ситуацию в этой стране, но могло бы привести к еще более худшим последствиям, чем сейчас, считает директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан.

Читайте также: В Сирии вводят режим прекращения огня, РФ сокращает военное присутствие

"Если бы была предоставлена дополнительная поддержка международными игроками… "Свободной сирийской армии" ранее, могло бы это изменить ситуацию? Возможно. Потому что сирийский режим был шаток и уязвим", — заявил Бреннан в интервью CNN.

В то же время он не согласился с точкой зрения, которые высказывают противники действующего президента Барака Обамы, о том, что США следовало более активно оказывать военную помощь сирийской оппозиции.

"Слепая поддержка оппозиции в Сирии и вбрасывание туда оружия могло бы привести к еще более худшим последствиям, чем сегодня", — сказал директор ЦРУ.

При этом он отметил, что сирийская оппозиция представляет собой "очень разнородную" смесь светских и экстремистских элементов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США в конфликте поддерживают оппозицию и выступают за отставку президента Башара Асада. При этом Вашингтон заявляет, что оказывает военную поддержку только тем сирийским отрядам, которые ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".